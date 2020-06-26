Парламент Таджикистана одобрил поправки, предусматривающие штрафы за неношение масок и распространение фейков о коронавирусе

CentralAsia (TJ) - Верхняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие введение штрафов за неношение медицинских масок.

По данным таджикских СМИ, сенаторы единогласно поддержали предлагаемые поправки. За нарушение масочного режима в общественных местах предусматривается штраф в размере от 116 до 290 сомони (от 11 до 27 долларов).

Также за распространение ложной информации через СМИ о пандемии предусмотрены штрафные санкции – от 580 сомони для физических лиц (55,8 долларов), и до 11600 сомони – для юридических (1 117 долларов)

В частности, внесенная поправка в КоАП гласит:

«Статья 374 (п.1). Распространение ложной информации с использованием средств массовой информации, интернета или других сетей электрической связи:

– Распространение заведомо ложной информации с использованием средств массовой информации, интернета или других сетей электрической связи в условиях возникновения и распространения опасных для человека заболеваний, или при осуществлении ограничительных карантинных мер, или не соответствующих действительности сведений о приёмах и способах защиты мерах и других принимаемых для обеспечения безопасности населения, от указанных обстоятельств,

– влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от десяти до двадцати или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток и на юридические лица – от ста пятидесяти до двухсот показателей для расчетов».

Указанные поправки вступят в силу после того, как их подпишет президент, и их публикации в официальных средствах массовой информации.

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