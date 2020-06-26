В Алматы на выходные дни объявили карантин

CentralAsia (KZ) - Карантинные выходные объявили в Алматы 27-28 июня. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Ограничительные меры в Алматы вступают в силу с 00:00 27 июня и будут действовать до 00:00 29 июня.

В указанный период будет приостановлена деятельность крытых объектов с высоким риском распространения коронавируса. В их число входят:

- крупные торговые сети (продовольственные, непродовольственные), за исключением филиалов в формате "магазинов у дома";

- крытые рынки (продовольственные, непродовольственные, универсальные), торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома;

- объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;

- фитнес-центры.

Объектам общественного питания разрешена деятельность только на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Не будет работать общественный транспорт. На выходных будут проведены санитарно-профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Сотрудниками полиции будет усилено патрулирование города для соблюдения введенных ограничений в местах массового скопления населения. Власти рекомендуют пожилым гражданам оставаться дома.

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