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  26 июня 2020
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В Таджикистане с начала года сданы в эксплуатацию более 20 новых школ и медучреждений

CentralAsia (TJ) -  Более двадцати общеобразовательных и медицинских учреждений сданы в эксплуатацию в Таджикистане с начала текущего года. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на государственные органы.

В январе-мае текущего года сданы в эксплуатацию шесть общеобразовательных школ более чем на 3,3 тыс. мест.

Эти образовательные учреждения возведены в Хатлонской и Согдийской областях, а также в городах Душанбе и Вахдата.

По данным источника, за указанный период также введены в строй 11 медпунктов, три больницы и два дошкольных учреждений. Медпункты рассчитаны на 120 посещений в смену. Эти медпункты также построены в Хатлонской и Согдийской области.

По статистическим данным, за указанный период собственными силами подрядных организаций выполнены работы на сумму свыше 2,2 млрд. сомони, что на 5,7 млн. сомони больше, чем в январе – мае 2019 года.

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