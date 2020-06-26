Таджикистан импортировал около 229 тыс. тонн нефти

CentralAsia (TJ) - Объем производства нефтепродуктов в Таджикистане увеличился на 2,5%. Об этом пишет таджикское издание «Авеста» со ссылкой на министерство энергетики и водных ресурсов.

По его данным, ,за пять месяцев 2020 года в стране добыто более 9,6 тыс. тонн нефти, а за это же время импортировал более 228,8 тыс. тонн нефтепродуктов.

По данным ведомства, за этот период всего импортировано 228 тыс. 872,5 тонн нефтепродуктов на общую сумму более $121,1 млн.

Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия. Также нефтепродукты в Таджикистан поставлялись из Туркменистана, Казахстана и других стран.

Около $590 млн планирует потратить Таджикистан на закупку нефтепродуктов, в том числе сжиженного газа в текущем году. Согласно прогнозам, импорт нефтепродуктов (кроме сжиженного газа) планируется в объеме 570 тыс. тонн на сумму $405,2 млн.

Импорт сжиженного газа прогнозируется в объёме 408,5 тыс. тонн на сумму $183,8 млн.

Таджикистан, в основном импортирует нефтепродукты, в связи с их незначительным производством внутри страны.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения