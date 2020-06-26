Туркменистан занял последнее место в мире в отчёте США по торговле людьми

CentralAsia (TM) - Государственный департамент США опубликовал 26 июня новый отчет о торговле людьми в мире. Пятый год подряд Туркменистан в этом документе остается на прежнем, третьем, самом низшем, уровне. Одной из причин является использование принудительного труда при сборе хлопка.

Несмотря на принятый Национальный план действий на 2020-2022 годы по противодействию торговле людьми, закупку хлопкоуборочной техники, участие в просветительских кампаниях и сотрудничество с международными организациями по борьбе с торговлей людьми, правительство Туркменистана не в полной мере соответствует минимальным требованиям по искоренению этой проблемы, говорится в отчете.

В 2019 году в стране продолжала существовать государственная политика использования принудительного труда; власти не прекращали практику мобилизации взрослых граждан для сбора хлопка и на общественных работах, например, озеленении и уборке территорий перед инспекцией президента. Никто из должностных лиц не был привлечен к ответственности за их роль или прямое соучастие в преступлениях, связанных с торговлей людьми. Власти продолжали препятствовать проведению независимого мониторинга использования принудительного труда во время уборки хлопка.

В этой связи власти США рекомендуют Туркменистану отказаться от планов по сбору сырца, толкающих ответственных лиц на привлечение недобровольных сборщиков, а также предоставить независимым наблюдателям возможность беспрепятственно фиксировать нарушения трудовых прав и условий на всех этапах процесса производства хлопка.

В 2019 году власти Туркменистана не зафиксировали ни одной жертвы торговли людьми. Международная организация, тесно работающая с правительством, отчиталась о предоставлении помощи 24 жертвам торговли людьми, но их реальное количество может быть намного выше – в Ашхабаде и Туркменабаде на «горячую линию» по вопросам торговли людьми поступило 8132 звонка, что на 16% больше, чем в 2018. Туркменская прокуратура большинство заявлений граждан о том, что они стали жертвами работорговли, считает мошенническими, несмотря на то что международная организация использует подробные протоколы идентификации жертв, принятые широким международным сообществом.