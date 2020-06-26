Лидер таджикских социал-демократов заявил, что членов его партии преследуют

CentralAsia (TJ) - Лидер социал-демократов Таджикистана заявил о преследовании членов партии и ее сторонников по всей стране. Об этом пишет «Радио Озоди».

Глава СДПТ Рахматилло Зойиров 23 июня распространил свое заявление в соцсетях, в котором утверждает, что местные органы власти преследуют социал-демократов, угрожают и запугивают их.

По данным издания, заявление Зойирова опубликовано в то время, как на прошлой неделе зампред партии Махмурод Одинаев заявил, что силовые структуры города Гиссар препятствовали его встрече с представителями посольства Германии в Душанбе. На встрече должна была быть обсуждена проблема пыток и другие вопросы.

Зойиров пишет, что преследование продолжается в течение нескольких месяцев: «Председателя организации СДПТ по району Вахдат замучили преследованиями и по работе, и по месту жительства. Против активиста СДПТ из Гармского района сфабриковали дело и посадили, мы его еле вызволили. Я не буду говорить о Бузургмехре Ёрове или Шухрате Кудратова, оба они члены Политического Совета СДПТ. Первый сидит и сегодня, второй освободился и сейчас в Москве. Крайне негативная ситуация сложилась в Гиссарском районе. Уже много лет под постоянными преследованиями находится Махмурод Одинаев и его активисты».

По его словам, их ежегодные отчеты в министерство юстиции, в которых указаны личные данные руководителей первичных партийных организаций, членов Политического Совета СДПТ, попадают в руки сотрудников милиции, и «они начинают преследовать этих лиц в соответствии со списком». «Я лично видел копию нашего отчета в минюст, который был в руках участкового», - добавил Зойиров.

Собеседник «Радио Озоди» в министерстве юстиции Таджикистана, который пожелал остаться анонимным, 24 июня опроверг слова лидера СДПТ, отметив, что «никому не было предоставлено никакой информации».

Представители социал-демократов считают эти преследования одним из способов давления со стороны местных органов власти в преддверии президентских выборов в ноябре.

Шухрат Кудратов, член СДПТ, говорит, что после своего освобождения из мест заключения он подвергся давлению властей и вынужден был покинуть страну. «Сегодня увеличилось давление на простых членов партии с целью выдавить их из рядов партии», - говорит он.

Эксперты отмечают, что преследование и давление в преддверии выборов в Таджикистане стало обычным явлением. Действующий президент Эмомали Рахмон победил на четырех президентских выборах с 1994 года.

Аналитик Абдумалик Кодиров говорит, что в прошлом «основным врагом» в преддверии выборов была запрещенная в настоящее время Партия исламского возрождения в Таджикистане, и что все усилия правительства были направлены на ее «нейтрализацию». «Запретив партию, «эстафета» перешла к СДПТ, поскольку в настоящее время это единственная оппозиционная партия в стране», - добавил он.

«Использование государственных ресурсов в борьбе с политической оппозицией типично для авторитарных режимов, и Таджикистан не исключение. И мы можем с уверенностью сказать, что начало давления на политические партии - это начало избирательной кампании», - сказал Кодиров.

Преследование сторонников оппозиции в Таджикистане – явление не новое. В прошлом руководство СДПТ также подвергалось угрозам и нападкам. В частности, в 2015 году группа женщин напала на офис СДПТ и сорвала пресс-конференцию Зойирова.

Социал-демократическая партия была зарегистрирована в 1998 году, когда Зойиров был советником президента Эмомали Рахмона по правовым вопросам. Он ушел с поста советника президента после регистрации партии в министерстве юстиции и с тех пор руководит СДПТ.

Международные организации неоднократно критиковали правительство Таджикистана за подавление оппозиционных партий и политических активистов. Таджикские власти последовательно заявляют, что в стране соблюдаются права граждан и политические свободы.

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