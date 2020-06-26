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  26 июня 2020
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ВОЗ: Казахстан и Кыргызстан стали странами с ускоренной передачей COVID-19

CentralAsia (KZ) -  В Европе 30 стран, ослабивших карантинные меры, столкнулись с увеличением числа выявленных случаев заражения коронавирусом, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По словам Клюге, рост наблюдался «впервые за несколько месяцев». В этом регионе количество новых случаев заражения близко к 20 тыс. и ежедневно фиксируется 700 смертей.

««В некоторых странах Европы этот риск стал реальностью - в 30 странах за последние две недели увеличилось число новых случаев. В 11 из этих стран ускоренная передача привела к новой волне. И если ее не остановить, то система здравоохранения будет снова на грани», — сказал Клюге.

По данным Би-Би-Си, позже в ВОЗ уточнили эти страны. Так, к государствам с ускоренным распространением инфекции относятся Армения, Швеция, Молдавия, Северная Македония, Азербайджан, Казахстан, Албания, Босния и Герцеговина, Кыргызстан, Украина и Косово.

Между тем, Клюге похвалил Польшу, Германию, Испанию и Израиль за быстрое реагирование на вспышки COVID-19.

В Кыргызстане на 26 июня выявлено 4204 заражений коронавирусом, выздоровели - 2162, скончались 43 человека.


В Казахстане на 26 июня коронавирус выявлен у 19750 человек, а 13560 человек являются бессимптомными носителями вируса, выздоровели - 12304, зарегистрировано 147 летальных случаев.

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