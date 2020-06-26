В Сенате Узбекистана раскритиковали «неактуальный» список вузов Кыргызстана и Таджикистана

CentralAsia (UZ) - Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана Равшанбек Алимов усомнился в объективности списка вузов Таджикистана и Кыргызстана, которые узбекская Госинспекция по контролю качества образования назвала нежелательными для поступления. Об этом сообщает ИА Kun.uz.

Ранее инспекция назвала по 8 вузов Таджикистана и Кыргызстана, которые являются «неактуальными для узбекского рынка труда».

«Рекомендация основана на аналитическом исследовании образовательного процесса в высших учебных заведениях соседних стран из различных источников, а также результатов тестов», - говорилось в документе.

По словам сенатора Алимова, при детальном рассмотрении текста рекомендаций, некоторые тезисы и выводы данного документа вызвали резонные возражения и вопросы.

«Во-первых, Инспекция вместо конкретных и обоснованных критериев ограничивается общей фразой «не соответствует требованиям рынка труда Узбекистана». Вопрос: где параметры рынка труда для того, чтобы делать такое заключение? Кто их установил? Когда и кем проверялись упомянутые вузы соседних государств?», - сказал он.

Равшанбек Алимов также подверг критике доводы Инспекции о стоимости учебы и качестве знаний.

«В обнародованной рекомендации утверждается, что «...качественное образование не бывает дешевым» и «стоимость обучения на платно-контрактной основе в большинстве высших учебных заведений соседних стран не позволяет дать качественное образование». Вопрос: Почему? При чем тут эта закономерность? Может, следовало бы для начала объективно рассмотреть цены контрактов в ВУЗах Узбекистана и сопоставить их с качеством образования, которое дается за такую цену? По-моему, справедливо и уместно будет здесь вести речь о конкуренции и об уровне конкурентоспособности вузов нашей страны», - отметил он.

Также Алимов задался вопросом, может ли инспекция оценивать вузы соседних стран.

«Правомочна ли правительственная Инспекция нашей страны давать оценку высшим образовательным учреждениям зарубежных государств? Насколько эти действия и их цели соответствуют национальным интересам нашего государства и его приоритетам во внешней политике?», - сказал Алимов.

По его словам, Комитет отправил соответствующий запрос в адрес Инспекции, и они ожидают официальный ответ.

«Убеждены, что в условиях нынешней непростой международной обстановки мы будем беречь сформировавшуюся благодаря инициативе президента Узбекистана политическую атмосферу в Центральной Азии, и каждый из нас в своей деятельности будет вносить достойный вклад в укрепление дружественных отношений с братскими государствами: Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном», - заключил Алимов.

В список кыргызстанских вузов с низким качеством образования вошли:

Международный Университет Центральной Азии;

Кыргызско-Узбекский университет;

Международная медицинская Высшая школа;

Кызыл-Кийский педагогический институт Баткенского государственного университета;

Ошский гуманитарно-педагогический институт;

Жалалабадский государственный университет;

Ошский государственный юридический институт;

Майлуу-Суйский Институт экономики и управления.

В список таджикистанских вузов с низким качеством образования вошли: