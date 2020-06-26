Президент Казахстана поручил правительству представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и новому руководству Минздрава на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом. Об этом говорится на официальной странице Токаева в Twitter.

«Правительству и новому руководству Минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках», - отметил президент.







Правительству и новому руководству Минздрава поручено на следующей неделе представить дополнительные меры по стабилизации ситуации с коронавирусом, недопущению его дальнейшего распространения, улучшению обслуживания граждан в больницах и поликлиниках. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) June 26, 2020

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