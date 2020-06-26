График чартерных рейсов в Россию таджикских авиакомпаний

CentralAsia (TJ) - Российская сторона согласовала график 8 чартерных рейсов, которые совершат таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр».

График чартерных рейсов:

- 25 июня 2020 года по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе, авиакомпания «Таджик Эйр»;

- 26 июня 2020 года по маршруту Душанбе-Казань-Душанбе, авиакомпания «Таджик Эйр»;

- 30 июня 2020 года по маршруту Душанбе-Новосибирск-Душанбе, авиакомпания «Сомон Эйр»;

- 1 июля 2020 года по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе, авиакомпания «Сомон Эйр»;

- 6 июля 2020 года по маршруту Душанбе-Санкт-Петербург-Душанбе, авиакомпания «Сомон Эйр»;

- 7 июля 2020 года по маршруту Душанбе-Екатеринбург-Душанбе, авиакомпания «Таджик Эйр»;

- 13 июля 2020 года по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе, авиакомпания “Таджик Эйр”;

- 14 июля 2020 года по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе, авиакомпания «Сомон Эйр».

По данным МИД, в ходе выполнения данных рейсов приоритет будет даваться уязвимым слоям граждан Таджикистана, прежде всего больным, женщинам с маленькими детьми, пожилым людям, студентам, а также лицам, выехавшим ранее в Россию в служебных целях.

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