График чартерных рейсов в Россию таджикских авиакомпаний

- Таджикистан, общество
- 20:02, 26 июня 2020
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CentralAsia (TJ) - Российская сторона согласовала график 8 чартерных рейсов, которые совершат таджикские авиакомпании «Таджик Эйр» и «Сомон Эйр».
График чартерных рейсов:
- 25 июня 2020 года по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе, авиакомпания «Таджик Эйр»;
- 26 июня 2020 года по маршруту Душанбе-Казань-Душанбе, авиакомпания «Таджик Эйр»;
- 30 июня 2020 года по маршруту Душанбе-Новосибирск-Душанбе, авиакомпания «Сомон Эйр»;
- 1 июля 2020 года по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе, авиакомпания «Сомон Эйр»;
- 6 июля 2020 года по маршруту Душанбе-Санкт-Петербург-Душанбе, авиакомпания «Сомон Эйр»;
- 7 июля 2020 года по маршруту Душанбе-Екатеринбург-Душанбе, авиакомпания «Таджик Эйр»;
- 13 июля 2020 года по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе, авиакомпания “Таджик Эйр”;
- 14 июля 2020 года по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе, авиакомпания «Сомон Эйр».
По данным МИД, в ходе выполнения данных рейсов приоритет будет даваться уязвимым слоям граждан Таджикистана, прежде всего больным, женщинам с маленькими детьми, пожилым людям, студентам, а также лицам, выехавшим ранее в Россию в служебных целях.