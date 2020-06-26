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  26 июня 2020
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Путин внес изменения в порядок рассмотрения вопросов гражданства России

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.

Указом уточняется процесс отклонения заявления на получение гражданства. Кроме того, в новой редакции передаются пункты о предоставлении необходимых документов для получения гражданства и сроках рассмотрения заявления об изменении гражданства.

Пункт 36 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства дополнен абзацем следующего содержания: «Рассмотрение заявления об изменении гражданства в упрощенном порядке, поданного лицом, указанным в пункте "б" части первой статьи 32 федерального закона, и принятие решения о приеме в гражданство РФ или о выходе из гражданства РФ в упрощенном порядке осуществляются в срок до шести месяцев со дня подачи такого заявления и представления всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом».

Также указом устанавливается срок рассмотрения заявления об утере документа, удостоверяющего гражданство РФ. «Срок осуществления проверки не должен превышать два месяца со дня регистрации заявления», - говорится в документе, где отмечено, что срок осуществления проверки может быть продлен не более чем на один месяц.

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