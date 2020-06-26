В Душанбе приговорили к лишению свободы членов транснациональной наркогруппировки

CentralAsia (TJ) - Главарь транснациональной наркогруппировки Муким Курбонов и двое его подельников Рухангез Назиров и Хикматулло Боронов приговором суда города Душанбе осуждены сроком на 20 лет лишения свободы каждый, сообщает «Азия плюс» со ссылкой на пресс-центр УМВД Таджикистана по городу Душанбе.

Четверо других членов наркогруппировки - Сиродж Назиров, Шамсиддин Салимдодов, Зоир Латипов и Диловаршо Каландаров приговорены от 15 до 17 лет лишения свободы.

Все осужденные будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Кроме того, двухэтажный особняк, торговый центр, аптека, лимонарий, расположенные в городе Нурек, и 7 дорогих иномарок главаря банды конфискованы в пользу государства.

В начале апреля в результате проведения оперативной работы сотрудниками милиции были арестованы семь членов группировки. При задержании у них было изъято 70 кг наркотиков.

Среди задержанных был руководитель группировки - 44-летний житель Нурека Муким Курбонов, известный также как «Мукимча» и «Бачаи кампир».

Тогда у него при обыске было изъято 13,5 кг гашиша, 220 граммов опия, а также таблетки экстази.

Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков в России, причем дважды. Отмечалось, что у Курбонова 3 жены и 11 детей.

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