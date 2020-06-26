В Кокшетау из одной семьи от коронавируса умерли мать и сын, а отец — от пневмонии

CentralAsia (KZ) - В Акмолинской области Казахстана из-за пневмонии и коронавируса скончались отец, мать и сын из одной семьи. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на главного санитарного врача Акмолинской области Айнагуль Мусину.

«Сын приехал в гости к родителям из Нур-Султана. В результате скончался отец от тромбоэмболии (острая закупорка (эмболия) кровеносного сосуда тромбом), уже возраст, но сопутствующим диагнозом будет пневмония. Это было в четверг.

В субботу скончалась мать. Она была доставлена в областную больницу. Кроме проблем с сердцем у нее была двусторонняя гнойная пневмония. Реанимационные действия не имели успеха, и она за два часа скончалась. У нее был лабораторно подтвержден COVID-19.

У сына, который приехал к ним в гости, тоже была выявлена коронавирусная инфекция. Он в тяжелом состоянии больше двух недель находился в инфекционном стационаре. С каждым днем его состояние ухудшалось. Медики оказывали всю помощь, которая необходима, но сегодня он скончался. Его сестра находится с коронавирусной инфекцией», - сообщила санврач.

По словам санврача, ее состояние не из легких, но стабилизировалось.

«Но когда мы проводили расследование, то в этой цепочке идет его друг. У друга заболела вся семья. Кроме семьи - коллеги. От сестры заболели коллеги и подруга. На этом цепочка не завершилась. Все последующие имели также близкие контакты. От одного человека - три летальных исхода. Более 15 человек госпитализированы. На этом не остановится. Мы будем иметь хвосты от одного случая. А таких в Кокшетау порядка 200», - сказала главный санврач области.

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