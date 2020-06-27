Еще пять человек выздоровели от COVID-19 в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Вчера, 26 июня, в Монголии тест на коронавирус сдали 172 человека. За сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом. А пять человек выздоровели и выписаны из больницы», - сообщил 27 июня директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

Вчера, 26 июня, в Монголии тест на коронавирус сдали 172 человека. За сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом. А пять человек выздоровели и выписаны из больницы», - сообщил 27 июня директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.