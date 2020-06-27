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  27 июня 2020
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Еще пять человек выздоровели от COVID-19 в Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Еще 5 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Улан-Баторе, сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

Вчера, 26 июня, в Монголии тест на коронавирус сдали 172 человека. За сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом. А пять человек выздоровели и выписаны из больницы», - сообщил 27 июня директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

Все случаи завозные и в настоящее время не зафиксировано ни одного случая заражения инфекцией внутри страны. Число вылечившихся с начала эпидемии достигло 175 человек.

Таким образом, в Монголии общее количество вылечившихся от инфекции граждан достигло 219 чел. и в настоящее время на лечении находятся 44 человек.
Коронавирус в Монголии
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