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  27 июня 2020
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За сутки в Узбекистане выявили 250 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 26 июня в Узбекистане количество граждан, инфицированных коронавирусом, достигло 7427 (+107).

По данным Минздрава, из 250 подтвержденных в течение дня случаев, 220 зарегистрированы среди тех, кто находится в карантинных центрах. 25 случаев выявили среди населения (10 – Хорезмская область, 8 – Ташкент, 5 – Ташкентская обл. , по 1 – в Бухарской и Сырдарьинской обл.). Еще 5 случаев выявили среди водителей-дальнобойщиков.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 5038 человек, продолжают лечение 2369 пациентов, из них 18 - находятся в тяжелом состоянии, 8 – в критическом.

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