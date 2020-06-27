За сутки в Узбекистане выявили 250 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 часов 26 июня в Узбекистане количество граждан, инфицированных коронавирусом, достигло 7427 (+107).

По данным Минздрава, из 250 подтвержденных в течение дня случаев, 220 зарегистрированы среди тех, кто находится в карантинных центрах. 25 случаев выявили среди населения (10 – Хорезмская область, 8 – Ташкент, 5 – Ташкентская обл. , по 1 – в Бухарской и Сырдарьинской обл.). Еще 5 случаев выявили среди водителей-дальнобойщиков.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 5038 человек, продолжают лечение 2369 пациентов, из них 18 - находятся в тяжелом состоянии, 8 – в критическом.