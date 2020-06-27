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  27 июня 2020
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В Таджикистане число случаев коронавируса достигло 5747

CentralAsia (TJ) -  По состоянию на вечер 26 июня в Таджикистане число зараженных коронавирусом составляет 5747 человек, сообщает Министерство здравоохранения страны. За сутки выявлено 56 новых случаев заражения.

Число вылечившихся достигло 4331 человек (+62).

Накануне, 26 июня, сенаторы одобрили внесение поправок в Кодекс административных нарушений страны, согласно которым в стране вводятся штрафы за нарушение "масочного режима". Сенаторы данные поправки поддержали единогласно.

За отсутствие масок в общественных местах в Таджикистане людей начнут штрафовать от от 116 сомони до 290 сомони (от 11 до 28 долларов США).

Поправки вступят в законную силу после подписания президентом и публикации в государственных СМИ.

Коронавирус в Таджикистане
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