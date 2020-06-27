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  27 июня 2020
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В США зафиксировали максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии

CentralAsia (CA) -  В США за последние сутки зафиксировали 40 870 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный суточный прирост заболевших для этой страны с начала пандемии, сообщает Reuters.

Общее число заразившихся коронавирусом в США превысило 2,475 млн. Рекордные темпы распространения вируса на этой неделе зафиксированы, в частности, в штатах Айдахо, Алабама, Аризона, Вайоминг, Джорджия, Калифорния, Невада, Теннесси, Техас.

Как сообщает Reuters, в некоторых штатах эпидемиологическая ситуация ухудшилась после частичной отмены введенных ранее ограничительных мер.

По данным университета Джонса Хопкинса, США являются лидером по количеству заболевших COVID-19 в мире. Следом за ними идут Бразилия (1 274 584) и Россия (620 794).

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