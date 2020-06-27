В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Афганистане

CentralAsia (UZ) - Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана сообщил, что 27июня в 09:33 по ташкентскому времени (04:33 по Гринвичу) произошло землетрясение в Афганистане.

Координаты: 36,6 градуса северной широты; 69,86 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина 100 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 522 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Фергана : 453 км, 2 балла.

Гулистан : 443 км, 2 балла.

Джизак : 429 км, 2 балла.

Самарканд : 424 км, 2 балла.

Термез : 240 км, 3 балла.

Карши : 437 км, 2 балла.

В этот же день, двумя часами ранее, в 07:52 по ташкентскому времени (02:52 по Гринвичу) были зафиксированы подземные толчки, эпицентром которых также стал Афганистан.

Координаты: 36,18 градуса северной широты; 70,6 градуса восточной долготы. Магнитуда М=3,5. Глубина 190 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 578 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана не ощущалось.