С начала карантина впервые выполнен рейс Нью-Йорк - Ташкент

- Узбекистан, общество
- 11:14, 27 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - Утром 27 июня в международном аэропорту в Ташкента совершил посадку Boeing 787-8 Dreamliner, следовавший по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент.
Самолёт выполнил специальный чартерный рейс согласно поручению президента Узбекистана по возвращению граждан страны в связи с пандемией коронавируса. Время в пути составило 11 часов.
Это первый с начала введения в карантина и приостановления международного авиасообщения трансатлантический беспосадочный чартерный рейс по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент, сообщает Телеграм-канал "Новости Ташкентского неба".
Все прибывшие пассажиры будут размещены на 14-дневный карантин со строгим соблюдением соответствующих требований, определенных специальной Республиканской комиссией.