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  27 июня 2020
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С начала карантина впервые выполнен рейс Нью-Йорк - Ташкент

CentralAsia (UZ) -  Утром 27 июня в международном аэропорту в Ташкента совершил посадку Boeing 787-8 Dreamliner, следовавший по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент.

Самолёт выполнил специальный чартерный рейс согласно поручению президента Узбекистана по возвращению граждан страны в связи с пандемией коронавируса. Время в пути составило 11 часов.

Это первый с начала введения в карантина и приостановления международного авиасообщения трансатлантический беспосадочный чартерный рейс по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент, сообщает Телеграм-канал "Новости Ташкентского неба".

Все прибывшие пассажиры будут размещены на 14-дневный карантин со строгим соблюдением соответствующих требований, определенных специальной Республиканской комиссией.

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