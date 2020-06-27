Число зараженных коронавирусом в Казахстане превысило 20 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 569 случаев заражения коронавирусной инфекцией с проявлением симптомов (прирост за сутки +2,9%).

Больше всего новых случаев в Алматы (73, +2,1%), Туркестанской области (59, +8,3%), Шымкенте (58, +3,9%), Карагандинской области (48, +2,3%), Нур-Султане (47, +1,3%), Западно-Казахстанской области (40, +3,1%).

За сутки не выявили новых случаев заражения только в Атырауской области.

Всего коронавирусом в стране заразились 20319 человек, уже выздоровели 12 548 заболевших, умерли 150.

За прошедшие сутки выявили 988 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции. Всего в Казахстане 14 548 бессимптомных случаев. Их выделили в отдельную категорию с 3 июня и теперь не учитывают в общей статистике.

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