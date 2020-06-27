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  27 июня 2020
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Минтранс Узбекистана призвал население не покупать авиабилеты до разрешения регулярных рейсов

CentralAsia (UZ) -  Министерство транспорта Узбекистана призвало граждан страны не покупать авиабилеты.

«В последние дни в социальных сетях и на интернет-сайтах появились сообщения о том, что некоторые иностранные авиакомпании возобновят регулярные рейсы в Узбекистан с 1 июля, и в связи с этим началась продажа авиабилетов», — отмечается в сообщении Минтранса.

В ведомстве напомнили, что согласно решению Специальной республиканской комиссии, карантинные ограничения в Узбекистане продлены до 1 августа текущего года. Решение о возобновлении регулярных авиарейсов примет Специальная республиканская комиссия, а до тех пор будут выполняться только чартерные рейсы, подчеркнули в Минтрансе.

«Мы убедительно просим пассажиров не покупать авиабилеты. До возобновления регулярных рейсов будут выполняться только чартерные рейсы в соответствии с расписанием, утвержденным Специальной республиканской комиссией», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Turkish Airlines и Air Astana, а также российские «Аэрофлот» и Utair начали продажи авиабилетов в города Узбекистана. Информация была размещена на официальных сайтах авиаперевозчиков.

Кроме того, 14 июня Специальная республиканская комиссия опубликовала очередное решение, согласно которому с 15 июня Узбекистан восстанавливает авиасообщение с зарубежными странами, в связи с чем ряду категорий граждан был разрешен въезд и выезд из Узбекистана. Также, был опубликован список стран, с которыми возобновляется авиасообщение. Страны были поделены на «красные», «желтые» и «зеленые» рейсы.

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