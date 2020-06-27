Вирусолог объяснил новый всплеск коронавируса в Европе ослаблением противоэпидемических мер

CentralAsia (CA) - Увеличение числа заболевших коронавирусом в Европе — лишь следствие ослабления противоэпидемических мер, но это нельзя считать второй волной заболевания, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Так он прокомментировал слова директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, который заявил, что всплеск случаев заражения COVID-19 может вновь поставить под угрозу систему здравоохранения некоторых стран.

По мнению Альтштейна, в большинстве стран уровень заболеваемости так и не снизился до нуля, но считать увеличение числа заболевших с 200-300 до 400 второй волной нельзя.

"Может быть, у них есть небольшой прирост числа случаев, но это не говорит о второй волне. Просто ослабили противоэпидемические мероприятия, и начало вылезать увеличенное количество. Так что говорить о второй волне пока не приходится", — считает вирусолог.

По последним данным , в мире насчитывается более 9,8 миллиона заразившихся коронавирусом, более 494 тысяч из них умерли.