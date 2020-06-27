В Глазго неизвестный ранил ножом несколько человек, нападавший застрелен

CentralAsia (CA) - В столице Шотландии в здании отеля Park Inn произошло нападение с ножом. Шесть человек получили ранения, в том числе полицейский. Об этом сообщает Би-би-си.



Уточняется, что полиция застрелила подозреваемого.

Вооруженные правоохранители остаются на месте происшествия на улице West George.

В заявлении полиции Шотландии говорится, что инцидент не представлял опасности для широкой общественности.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что он "глубоко опечален ужасным инцидентом в Глазго".

ВВС пишет, что в настоящее время отель Park Inn используется для размещения лиц, ищущих убежища. Свидетель Крейг Милрой, который видел последствия инцидента из офисного здания неподалеку, сказал, что видел, как кареты скорой помощи увезли четверых человек.

"Я видел человека, лежащего на земле, африканского происхождения, без обуви", - сказал он.

Изначально ВВС сообщила о трех погибших, но позже переписала свою новость, сообщив о шестерых раненых.

Это уже второе подобное нападение в Великобритании за последние дни. В минувшую субботу в центре английского города Рединга молодой мужчина набросился с ножом на отдыхающих, убив трех человек. Нападение в Рединге было признано терактом, за которым стоял преступник-одиночка.