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  27 июня 2020
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Facebook меняет правила размещения рекламы и публикаций

CentralAsia (CA) -  Компания Facebook меняет правила размещения рекламы и публикаций, которые содержат ненависть или призывы к насилию. Если раньше могли делаться исключения для так называемого "социально значимого" контента — например, сообщений высокопоставленных политиков — то теперь требования должны стать одинаковыми для всех.

"Мы принимаем новые правила, которые запрещают широкий спектр ненавистнического контекста в рекламе. Кроме того, мы начнём маркировать сообщения, которые представляют общественный интерес, но в то же время нарушают наши правила", - отметил Марк Цукерберг.

Ранее сразу несколько крупных компаний объявили о бойкоте на размещение своей рекламы в социальной сети в знак протеста против "публикаций, связанных с ненавистью, насилием и расизмом". А некоторые сотрудники Фейсбука ещё в начале июня организовали забастовку после решения Цукерберга не подвергать цензуре сообщения Дональда Трампа.

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