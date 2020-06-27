В России для получения патента на работу иностранцам придется сдать тест на COVID

CentralAsia (CA) - Чтобы получить патент или разрешение на работу, а также оформить временную регистрацию, иностранцам теперь нужно будет сначала провериться на COVID-19. Соответствующий приказ выпустил Минздрав РФ. Он включил новую коронавирусную инфекцию в перечень заболеваний, при наличии которых гражданам других государств откажут в предоставлении возможности жить и работать в России.

Помимо коронавируса, в этот перечень входят ВИЧ, туберкулез, сифилис и проказа.

В приказе говорится, что для легального пребывания в России иностранцы обязаны посетить врача-инфекциониста и пройти лабораторное исследование на COVID-19 с применением методов амплификации нуклеиновых кислот, то есть - сдать ПЦР тест на коронавирус.

Ранее при наличии регистрации и договора граждане Узбекистана и Таджикистана могли получить патент сроком на один год, затем имели право переоформить еще один раз без выезда из страны при условии, что предыдущий год они работали по официальному трудовому договору. 17 апреля Госдума узаконила право иностранцев на продление трудовых патентов без выезда из России.

Ежемесячная стоимость патента в 2020 году для Москвы установлена в размере 5350 рублей (76,6 долларов США)).