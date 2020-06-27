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  27 июня 2020
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В Казахстане 8 человек скончались от коронавируса

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане зарегистрированы 8 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, передает Минздрав республики.

Все новые зарегистрированные летальные случаи произошли в Нур-Султане, из них 5 мужчин и 3 женщины. Все погибшие в возрасте от 44 до 73 лет.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Таким образом, число смертей от коронавируса в столице Казахстана увеличилось до 53.

Всего по Казахстану зарегистрированы 158 случаев с летальным исходом.

Сегодня число заражений коронавирусом в Казахстане составило 20 319 случаев. Из них 12 589 человек выздоровели, скончались от болезни 158 пациентов. Таким образом, в стране активно больными остаются 7,8 тысячи зараженных.

Кроме того, в Казахстане зафиксировано 14 548 человек, имеющих заражение без клинических проявлений.

Коронавирус в Казахстане
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