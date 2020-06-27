США ввели визовые ограничения против китайских чиновников из-за Гонконга

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США ввел визовые ограничения против представителей Компартии Китая (КПК) за «подрыв автономии Гонконга и нарушения прав человека», - заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

«Я объявляю введение визовых ограничений на действующих и бывших представителей КПК, которые несут ответственность или причастны к подрыву высокой степени автономии Гонконга (гарантированной совместной британо-китайской декларацией 1984 года.— “Ъ”)»,— сказал господин Помпео (цитата по Reuters). Он не уточнил, кого из чиновников КНР персонально коснется эта мера.

Президент США Дональд Трамп недоволен попытками Китая ограничить автономию Гонконга. Он объявил об отмене всех льгот, действовавших для автономии: от договора об экстрадиции до контроля за экспортом и использованием технологий двойного назначения. По его словам, такое решение было принято в ответ на действия Пекина в отношении специального административного района КНР. Американские компании обеспокоены вмешательством Китая в дела Гонконга.

Поводом к отмене льгот стал законопроект о национальной безопасности в Гонконге, вынесенный в мае на рассмотрение сессии Всекитайского собрания народных представителей. Власти Гонконга поддержали законопроект.