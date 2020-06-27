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  27 июня 2020
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Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 7551

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 17:00 часов 27 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 7551 (+61).

По данным Минздрава, 38 новых случаев было зарегистрировано среди граждан в Карантинном центре, 22 в Ташкенте (10 из них были в контакте с пациентами с коронавирусом, 12 среди населения), 1 в Ташкентской области.

По стране 5063 (+25) пациентов с коронавирусной инфекцией вылечены, 2468 пациентов проходят лечение.

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