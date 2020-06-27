Нур-Султан затопило после дождя (видео)

CentralAsia (KZ) - Столицу Казахстана Нур-Султан затопило после сильного ливня, сообщили 27 июня местные СМИ.

Сильный дождь прошел над городом в ночь с пятницы на субботу. В результате большого количества выпавших осадков были подтоплены некоторые улицы.

В настоящее время убирают воду с улиц Нур-Султана 40 единиц спецтехники.

«Откачено более 20 тысяч кубических метров дождевой воды», — сообщили в столичной мэрии.

Жители делятся кадрами затопленных улиц и образовавшихся дорожных заторов.

27 июня дожди начались и в Алматы. ДЧС предупреждает, что на реках возможны подтопления, коммунальные службы работает в штатном режиме. По прогнозам синоптиков осадки в столице и Алматы продолжатся 27 июня, вероятность дождя 70-100%.

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