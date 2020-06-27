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  27 июня 2020
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В Иране в сутки от коронавируса погибают более 100 человек
Родственники жертвы коронавируса, Бабол, Иран
Родственники жертвы коронавируса, Бабол, Иран

CentralAsia (CA) -  Число выявленных заразившихся коронавирусом в Иране превысило 220 тысяч, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари, передает РИА Новости.

В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2456 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 125 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 220 180, жертв – 10 364. При этом на данный момент выздоровели около 180,7 тысячи человек.

В Иране уже почти две недели, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.

Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.

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