За сутки в Узбекистане выявили 255 новых случаев коронавируса

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в течение суток 27 июня обнаружили 169 инфицированных в карантинных центрах, 54 — среди населения, 32 — среди водителей-дальнобойщиков.



По состоянию на 23:30 часов 27 июня количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 7682 (+131).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Бухарской областях.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 5240 человек.

В инфекционных больницах республики проходят лечение 2422 пациента, 19 из которых находятся в тяжелом состоянии, 7 – в критическом.