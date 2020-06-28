За сутки в Узбекистане выявили 255 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 9:29, 28 июня 2020
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в течение суток 27 июня обнаружили 169 инфицированных в карантинных центрах, 54 — среди населения, 32 — среди водителей-дальнобойщиков.
По состоянию на 23:30 часов 27 июня количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 7682 (+131).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в Ташкенте, Ташкентской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской и Бухарской областях.В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 5240 человек.
В инфекционных больницах республики проходят лечение 2422 пациента, 19 из которых находятся в тяжелом состоянии, 7 – в критическом.