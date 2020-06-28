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  28 июня 2020
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В Калифорнии мужчина открыл стрельбу по сотрудникам центра Walmart: двое погибших

CentralAsia (CA) -  В американском городе Ред-Блафф, штат Калифорния, на распределительном пункте компании Walmart произошла стрельба, в результате которой как минимум двое человек погибли и четверо были госпитализированы. Об этом сообщает The New York Times.

"Один из работников сказал, что он только что начал свою дневную смену, когда другой сотрудник пробежал по коридору с криками о стрелке в здании. По словам мужчины, он видел, как кровь капала с руки его коллеги", — сообщает издание. По последней информации в результате инцидента два человека погибли, четверо получили различные повреждения. Известно, что у одного раненого серьезная травма , поскольку он был сбит автомобилей. Один сотрудник склада, предположительно, пострадал, поскольку спасался от стрелка и поранился о забор. Всего в здании в момент происшествия находились около 200 человек.

Прибывшим на место происшествия полицейским удалось ранить нападавшего. Его мотивы устанавливаются.

В компании Walmart заявили, что изучают подробности случившегося и сотрудничают с правоохранительными органами.

21 июня перестрелка произошла в Миннеаполисе. В результате инцидента один человек погиб, 11 были ранены. Части преступников удалось скрыться.

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