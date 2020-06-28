За ночь в Узбекистане выявили 43 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 28 июня в Узбекистане количество граждан, инфицированных коронавирусом, достигло 7725 (+43).

По данным Минздрава, из подтвержденных новых случаев все 30 зарегистрированы среди тех, кто находится в карантинных центрах. Еще 11 инфицированных граждан выявили в Ташкентской области (10 – среди граждан, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией и взятых на карантин, 1 – среди населения), 2 – в Ташкенте (1 – среди граждан, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией и взятых на карантин, 1 – среди населения).

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 5240 человек.