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  28 июня 2020
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За ночь в Узбекистане выявили 43 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 10:00 часов 28 июня в Узбекистане количество граждан, инфицированных коронавирусом, достигло 7725 (+43).

По данным Минздрава, из подтвержденных новых случаев все 30 зарегистрированы среди тех, кто находится в карантинных центрах. Еще 11 инфицированных граждан выявили в Ташкентской области (10 – среди граждан, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией и взятых на карантин, 1 – среди населения), 2 – в Ташкенте (1 – среди граждан, контактировавших с зараженными коронавирусной инфекцией и взятых на карантин, 1 – среди населения).

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 5240 человек.

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