Ученые США обнаружили у коронавируса «зловещие щупальца»

CentralAsia (CA) - Ученые из Калифорнийского университета в США выяснили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения отростки, похожие на щупальца, которые позволяют ему быстро распространяться по организму, сообщает Financial Times.

По словам профессора Невана Крогана, возглавляющего проект, у клеток вируса существуют «зловещие» нити, которые протыкают оболочки других клеток. «Наша гипотеза заключается в том, что они ускоряют заражение», - отметил он.

Большинство вирусов, как отмечается, не вызывают роста подобных «щупалец». Это открытие помогло определить ряд медицинских препаратов, которые можно было бы использовать в борьбе против коронавируса, при этом большинство из них ранее разрабатывались для лечения рака, говорится в материале.

В марте ВОЗ объявила о пандемии COVID-19. По последним данным организации, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 9,6 миллиона, число жертв приближается к 500 тысячам.