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  28 июня 2020
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В Британии предъявили обвинения по теракту в Рединге

CentralAsia (CA) -  Британская прокуратура предъявила обвинения по делу о теракте в Рединге, передает Еuronews.

Вечером 20 июня вооружённый ножом мужчина набросился на гуляющих в парке людей, убив троих и ещё троих ранив. Пострадавшие уже выписаны из больницы.

Преступника задержали на месте преступления. Следствие предполагает, что террорист действовал в одиночку.

По сведениям британских СМИ, обвиняемый — 25-летний гражданин Ливии. Он пытался получить убежище в Великобритании, но получил 12-месячный срок за кражу и нападение на охранника магазина. Ему грозила депортация, но из-за сложной обстановки в Ливии его так и не экстрадировали на родину. Официальные источники эту информацию не подтверждают.

В понедельник, 29 июня, обвиняемый должен предстать перед судом.

В самом Рединге в субботу состоялась траурная церемония в память о погибших.

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