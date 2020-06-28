Правозащитники призвали Туркменистан обнародовать статистику по COVID-19

CentralAsia (TM) - Власти Туркменистана "ставят под угрозу общественное здравоохранение, отрицая явную вспышку коронавируса", считают эксперты Human Rights Watch (HRW). Правозащитная организация обнародовала соответствующее заявление в субботу, 27 июня.

"Официальные лица утверждают, что (в стране. - Ред.) нет случаев COVID-19, заставляют молчать работников здравоохранения и не способствуют социальному дистанцированию и другим профилактическим мерам", - отмечают эксперты HRW.

Правозащитники призвали власти страны собрать и обнародовать данные о заболевших, сделать тестирования широко доступными и "прекратить цензуру по отношению к работникам здравоохранения".

Туркменистан - единственное государство в Центральной Азии, которое продолжает настаивать на отсутствии в стране случаев инфицирования вирусом нового типа. В феврале - марте Ашхабад закрыл границы с Ираном, а затем с Афганистаном и с другими соседними государствами.

Ранее сообщалось, что Туркменистан одобрил миссию ВОЗ, которая должна состояться в начале июля.