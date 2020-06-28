В ООН объяснили, почему в Туркменистане нет случаев коронавируса

CentralAsia (TM) - Глава офиса ООН в Ашхабаде Елена Панова дала интервью для информационной службы международной организации на тему отсутствия в Туркменистане случаев заражения коронавирусом.

Как отметила Панова, «ООН полагается на информацию, которую предоставляет правительство Туркменистана». Правительство же продолжает настаивать на том, что COVID-19 в стране нет.

Пытаясь объяснить, каким образом Туркменистану удалось избежать эпидемии когда все соседние страны пали ее жертвой, дипломат ООН предположила, что этому способствовали ранние меры, принятые местными властями: закрытие границ, перенаправление всех международных рейсов в аэропорт Туркменабата, где были обустроены специальные изолированные зоны, а всех прибывших сразу помещали на двухнедельный карантин.

Другой причиной Панова назвала очень низкую плотность населения – 13 человек на квадратный километр и отсутствие густонаселенных городов. Сайт «Гундогар» в свою очередь отмечает, что называя эту цифру дипломат не учла, что более 70% территории страны занимает пустыня Каракум. «Плотность населения Туркменистана на остальной территории равна 30-32 человека на квадратный километр», – пишут журналисты издания.

На вопрос готова ли туркменская система здравоохранения к массовому тестированию населения, представитель ООН ответила, что у нее нет официальных данных о том, сколько диагностических комплектов подготовлено в Туркменистане, а правительство сообщает, что купило «достаточное» количество тестов. Тестирование проводится у людей, попавших в карантинные зоны и у больных с симптомами COVID-19.

Говоря об отношениях офиса организации с местным правительством, Панова заявила, что туркменский МИД каждые две недели проводит брифинги и информирует международное сообщество об эпидемиологической обстановке. По ее словам, ООН является надежным стратегическим партнером правительства и поддерживает власти «в том, что касается как мер здравоохранения, так и смягчения потенциальных социально-экономических последствий».

Туркменистан, как рассказала дипломат, стал одной из немногих стран, в которых национальный план по подготовке к эпидемии коронавируса, подготовленный при участии всех агентств ООН, был принят на самом высоком политическом уровне.

Журналист также затронула тему готовящегося визита миссии ВОЗ. На это Панова сказала, что миссия Всемирной организации здоровья – «это прекрасный пример сотрудничества ООН с Туркменистаном». Эксперты пробудут в стране 10 дней, за которые побывают в медучреждениях разного уровня – в национальных, региональных и местных, а также встретятся с местными медицинскими работниками. Почему визит миссии, которую глава туркменского МИД пригласил в конце апреля, откладывался в течение двух месяцев представитель ООН не уточнила.

По словам Пановой, офис ООН в Ашхабаде по ее решению все же ввел в работе режим, который предполагает сокращение физического присутствия персонала на рабочих местах и активируется при наличии случаев заражения.

«В Туркменистане продолжается обычная жизнь. Все открыто. Сейчас школьники на каникулах, но до того ни школы, ни университеты не закрывались. Рестораны, парки – все открыто. Были закрыты бассейны и спортивные залы – может быть, пару месяцев, но недавно открылись и они. Жизнь выглядит абсолютно нормальной. Безусловно, можно заметить некоторые новые меры предосторожности: например, дезинфицирующие средства при входе в общественные здания, магазины и в торговые центры. Маски почти никто не носит, потому что правительство не давало таких указаний, только медики в больницах – все в масках. Мы в ООН настаиваем на соблюдении физической дистанции и только приветствуем, когда наши национальные партнеры отдают предпочтение видеосвязи», - рассказала Панова.