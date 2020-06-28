Семь человек скончались от коронавируса в Казахстане

CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавирусной инфекции скончались семь человек, сообщает 28 июня Минздрав республики.

Летальные исходы зарегистрированы в Алматинской, Карагандинской и Актюбинской областях, а также в городе Шымкенте. Все погибшие - мужчины в возрасте от 48 до 80 лет.

Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану зарегистрировано 173 случая с летальным исходом.

Коронавирус в Казахстане

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