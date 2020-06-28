Первый президент Федерации хоккея Казахстана скончался от пневмонии

CentralAsia (KZ) - 27 июня на 82-м году жизни скончался первый президент Федерации хоккея с шайбой Казахстана (Казахстанской федерации хоккея) Анатолий Петрович Злотников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт КФХ.



Анатолий Злотников с 1992 по 1997 год возглавлял Федерацию хоккея Республики Казахстан, в тяжелый переходный период стоял у истоков формирования отечественного суверенного хоккея. При его непосредственном участии казахстанский хоккей впервые стал развивать международное сотрудничество и получил признание. Уже в 2000-х годах был председателем коллегии судей Федерации хоккея с шайбой РК и специалистом по развитию республиканского чемпионата.



Отмечается, что Анатолий Злотников две недели боролся с двусторонней пневмонией.



Всего в Казахстане с начала пандемии от коронавируса скончались 173 человека.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения