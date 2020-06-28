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  28 июня 2020
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На космодром Байконур прибыл спецборт Роскосмоса для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ 27 июня прибыли на спецборте в аэропорт Крайний космодрома Байконур. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Этим же рейсом прибыли аппараты ИВЛ, 2 тыс. комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты в достаточном количестве», — сообщили в Роскосмосе.

Отмечается, что «принимают все необходимые меры» для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на Байконуре.

26 июня в казахстанском городе Байконуре ввели комендантский час из-за коронавируса, были введены ограничения на въезд и выезд из города, а также закрыты общественные заведения. При этом космодром продолжил работать.

Байконур — административный и жилой центр одноименного космодрома, вместе они образуют комплекс «Байконур», арендованный Россией у Казахстана до 2050 года.

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