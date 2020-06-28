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  28 июня 2020
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В мире число зараженных коронавирусом превысило 10 млн человек

CentralAsia (CA) -  Во всем мире коронавирусом заразились 10 млн 5 тыс. 970 человек, следует из последних данных Университета Джонса Хопкинса. Число умерших от COVID-19 выросло до 499,1 тысяч.

В тройку стран с наибольшим количеством зараженных, по данным университета, входят США (более 2,5 млн заболевших, свыше 125 умерших), Бразилия (1,3 млн инфицированных, 57 тыс. смертей) и Россия (633,5 тыс. зараженных, по данным университета, и 634,4 тыс., по данным оперативного штаба, 9 тыс. жертв).

В США в последнее время фиксируют новый скачок по числу заболевших. Накануне, как сообщал Reuters, только за сутки в стране зарегистрировали 40,8 тыс. новых случаев. В Белом доме готовятся к тому, что в США может начаться вторая волна коронавируса.

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