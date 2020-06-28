[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане врач, заболевший коронавирусом, умер от инфаркта

CentralAsia (UZ) -  Врач Яккасарайского районного медицинского объединения в Ташкенте, 52-летний А.У. 14 июня текущего года начал работу в Карантинном центре Юкори-Чирчикского района Ташкентской области.

23 июня из-за ухудшения состояния, он был госпитализирован в Зангиатинскую районную инфекционную больницу, а затем в клинику Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний с диагнозом острый инфаркт миокарда, сообщает Минздрав.

26 июня он был помещен в отделение интенсивной терапии с сердечной, дыхательной и легочной недостаточностью.

Несмотря на процедуры реанимации мужчина умер от инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Министерство здравоохранения Узбекистана выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего доктора.

Это 21-жертва коронавируса в Узбекистане.

Новости по теме:

print
  • В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 7490
  • В Узбекистане врач, заболевший коронавирусом, умер от инфаркта
  • Правозащитники призвали Туркменистан обнародовать статистику по COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com