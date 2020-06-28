В Узбекистане врач, заболевший коронавирусом, умер от инфаркта

CentralAsia (UZ) - Врач Яккасарайского районного медицинского объединения в Ташкенте, 52-летний А.У. 14 июня текущего года начал работу в Карантинном центре Юкори-Чирчикского района Ташкентской области.

23 июня из-за ухудшения состояния, он был госпитализирован в Зангиатинскую районную инфекционную больницу, а затем в клинику Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний с диагнозом острый инфаркт миокарда, сообщает Минздрав.

26 июня он был помещен в отделение интенсивной терапии с сердечной, дыхательной и легочной недостаточностью.

Несмотря на процедуры реанимации мужчина умер от инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.

Министерство здравоохранения Узбекистана выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего доктора.

Это 21-жертва коронавируса в Узбекистане.