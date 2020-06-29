На утро 29 июня в Казахстане выявлено 547 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 547 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 29 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.
Так, прирост составил 2,6%.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 56 (1,5%);
- Карагандинская область – 48 (2,3%);
- Восточно-Казахстанская область – 47 (7,2%);
- Павлодарская область – 44 (7,0%);
- Западно-Казахстанская область – 44 (3,3%);
- город Алматы – 40 (1,1%);
- Актюбинская область – 28 (3,7%);
- Туркестанская область – 24 (3,1%);
- Акмолинская область – 23 (5,3%);
- Атырауская область – 22 (1,4%);
- Алматинская область – 19 (2,9%);
- Северо-Казахстанская область – 19 (5,6%);
- город Шымкент – 16 (1,0%);
- Жамбылская область – 10 (1,5%);
- Костанайская область – 8 (1,8%);
- Кызылординская область – 8 (1,3%);
- Мангистауская область – 5 (1,1%);
Всего с начала пандемии в стране выявлено 21 327 заболевших.