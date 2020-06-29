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  29 июня 2020
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На утро 29 июня в Казахстане выявлено 547 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 547 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 29 июня сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Так, прирост составил 2,6%.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 56 (1,5%);

- Карагандинская область – 48 (2,3%);

- Восточно-Казахстанская область – 47 (7,2%);

- Павлодарская область – 44 (7,0%);

- Западно-Казахстанская область – 44 (3,3%);

- город Алматы – 40 (1,1%);

- Актюбинская область – 28 (3,7%);

- Туркестанская область – 24 (3,1%);

- Акмолинская область – 23 (5,3%);

- Атырауская область – 22 (1,4%);

- Алматинская область – 19 (2,9%);

- Северо-Казахстанская область – 19 (5,6%);

- город Шымкент – 16 (1,0%);

- Жамбылская область – 10 (1,5%);

- Костанайская область – 8 (1,8%);

- Кызылординская область – 8 (1,3%);

- Мангистауская область – 5 (1,1%);

Всего с начала пандемии в стране выявлено 21 327 заболевших.

Коронавирус в Казахстане
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