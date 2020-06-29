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  29 июня 2020
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В Казахстане число жертв коронавируса достигло 178 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По состоянию на 22:05 28 июня в Казахстане от коронавирусной инфекции скончались еще 5 человек, сообщает оперативный штаб.

В Атырауской области скончались женщины 1943 и 1960 годов рождения и мужчина 1939 года рождения, Туркестанской области — мужчина 1949 года рождения, Восточно-Казахстанской области — мужчина 1963 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого на данный момент по Казахстану зарегистрировано 178 случаев смерти от коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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