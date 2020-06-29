За сутки в Китае выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - В Китае за минувшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 июня сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Из 12 новых случаев, завозные — 5, локальные — 7. Также за сутки выявлены 6 бессимптомных носителей вируса.

Общее количество зараженных в стране достигло 83 512 человек, скончались 4634 пациента, выздоровели — 78 450, под медицинским наблюдением остаются 418 человек.