В Казахстане за сутки выявили больше тысячи бессимптомных носителей коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За 28 июня в Казахстане зарегистрированы 1066 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, общее количество бессимптомных носителей в Казахстане достигло 16 639 человек.

В разрезе регионов:

- Карагандинская область – 2239 (+127);

- Атырауская область – 2153 (+148);

- город Алматы – 1537 (+14);

- город Нур-Султан – 1455 (+65);

- город Шымкент – 1381 (+81);

- Алматинская область – 1193 (+63);

- Западно-Казахстанская область – 1071 (+53);

- Туркестанская область – 788 (+29);

- Северо-Казахстанская область – 715 (+99);

- Жамбылская область – 618 (+70);

- Акмолинская область – 596 (+56);

- Восточно-Казахстанская область – 586 (+41);

- Актюбинская область – 584 (+81);

- Мангистауская область – 543 (+41);

- Кызылординская область – 488 (+30);

- Костанайская область – 389 (+7);

- Павлодарская область – 303 (+61).

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