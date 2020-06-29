В Казахстане за сутки выявили больше тысячи бессимптомных носителей коронавируса

CentralAsia (KZ) - За 28 июня в Казахстане зарегистрированы 1066 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Так, общее количество бессимптомных носителей в Казахстане достигло 16 639 человек.
В разрезе регионов:
- Карагандинская область – 2239 (+127);
- Атырауская область – 2153 (+148);
- город Алматы – 1537 (+14);
- город Нур-Султан – 1455 (+65);
- город Шымкент – 1381 (+81);
- Алматинская область – 1193 (+63);
- Западно-Казахстанская область – 1071 (+53);
- Туркестанская область – 788 (+29);
- Северо-Казахстанская область – 715 (+99);
- Жамбылская область – 618 (+70);
- Акмолинская область – 596 (+56);
- Восточно-Казахстанская область – 586 (+41);
- Актюбинская область – 584 (+81);
- Мангистауская область – 543 (+41);
- Кызылординская область – 488 (+30);
- Костанайская область – 389 (+7);
- Павлодарская область – 303 (+61).