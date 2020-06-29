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  29 июня 2020
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Из-за роста заражения коронавирусом в Южной Корее введут регламент социального дистанцирования

CentralAsia (CA) -  В Южной Корее введут трехуровневую систему социального дистанцирования в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, данная система будет предусматривать разные степени ограничений.

  • Первый уровень будет действовать тогда, когда число новых заражений «посильно» для медицинских учреждений города. Если же число превысит 50 в течение 14 дней подряд, но будет не выше 100, то будет введен второй уровень. Третий уровень будет вводиться, если число новых суточных заражений превысит 100.

В настоящее время в Южной Корее, в том числе в Сеуле действует первый уровень социального дистанцирования. В стране открыты пляжи и аквапарки, с этой недели планируется также начать частичный допуск фанатов на трибуны арен во время спортивных соревнований.

Если уровень повысят до второго, то вновь будут ограничены массовые мероприятия: в помещении должны находиться не более 50 человек, а на свежем воздухе - не более 100. При третьем уровне будут ограничены любые мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закрыты образовательные учреждения.

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