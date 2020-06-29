Из-за роста заражения коронавирусом в Южной Корее введут регламент социального дистанцирования

CentralAsia (CA) - В Южной Корее введут трехуровневую систему социального дистанцирования в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.



По данным организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК, данная система будет предусматривать разные степени ограничений.

Первый уровень будет действовать тогда, когда число новых заражений «посильно» для медицинских учреждений города. Если же число превысит 50 в течение 14 дней подряд, но будет не выше 100, то будет введен второй уровень. Третий уровень будет вводиться, если число новых суточных заражений превысит 100.

В настоящее время в Южной Корее, в том числе в Сеуле действует первый уровень социального дистанцирования. В стране открыты пляжи и аквапарки, с этой недели планируется также начать частичный допуск фанатов на трибуны арен во время спортивных соревнований.



Если уровень повысят до второго, то вновь будут ограничены массовые мероприятия: в помещении должны находиться не более 50 человек, а на свежем воздухе - не более 100. При третьем уровне будут ограничены любые мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закрыты образовательные учреждения.