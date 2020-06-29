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  29 июня 2020
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В Узбекистане число зараженных коронавирусом приблизилось к 8 тысячам

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:30 28 июня в Узбекистане количество случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 7948 (+135).

За сутки 108 новых случаев было зарегистрировано среди граждан в Карантинном центре (все из-за рубежа), 14 — в Кашкадарьинской области, 11 — в Ташкенте (в том числе 10 в карантине при контакте с инфицированными людьми, 1 — среди населения), 2 — в Сырдарьинской области (в том числе 1 среди населения и 1 водитель-дальнобойщик).

В настоящее время в стране от коронавируса выздоровели 5329 (+89) человек, 2597 пациентов проходят лечение в больницах.

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