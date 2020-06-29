В Казахстане от коронавируса скончались еще 5 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане от коронавирусной инфекции скончались еще пять пациентов. Об этом 29 июня сообщает Министерство здравоохранения страны.

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В Западно-Казахстанской области скончалась женщина 1952 года рождения, Мангистауской области — женщина 1942 года рождения, Акмолинской области — мужчина 1967 года рождения, Восточно-Казахстанской области — мужчина 1958 года рождения, Актюбинской области — женщина 1962 года рождения.

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Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в Казахстане всего зарегистрировано 183 случая с летальным исходом.

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