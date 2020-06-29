Число жертв коронавируса в мире превысило полмиллиона

CentralAsia (CA) - На сегодняшний день в мире зарегистрировано 501 893 случая смерти от коронавирусной инфекции, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число смертей приходится на США — 125,8 тыс., Бразилию — 57,6 тыс. и Великобританию — 43,6 тыс.

Общее число зараженных в мире на данный момент составляет 10 млн 145 тыс. человек. Большинство случаев заражения также приходится на США — 2,5 млн.

Топ - 5 стран по числу зараженных:

- США — 2,5 млн;

- Бразилия — 1,3 млн;

- Россия — 633,5 тыс.;

- Индия — 548,3 тыс.;

- Великобритания — 312,6 тыс.